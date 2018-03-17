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Мінкульт погодив будівництво готелю на Замковій горі в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство культури України надало ПП "Маркон" (Київ) дозвіл на проведення земляних робіт на місці планованого будівництва готелю по вул. Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі Києва.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08
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