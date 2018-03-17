Мінкульт погодив будівництво готелю на Замковій горі в Києві
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство культури України надало ПП "Маркон" (Київ) дозвіл на проведення земляних робіт на місці планованого будівництва готелю по вул. Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі Києва.
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Мінкульт погодив будівництво готелю на Замковій горі в Києві
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R2
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08
пертруша жену поставил, теперь сам будет строить...
Cactus
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:33
Cactus написав:
пертруша жену поставил, теперь сам будет строить...
А что, она выкупила у Павлюка его ПП "Маркон"?
Скандальним забудовником Андріївського узвозу виявився столичний податківець 14.08.2012 http://kiev.pravda.com.ua/news/502a58185c566/ Службова інформація Дата перевірки: 30.12.2016 https://www.ua-region.com.ua/31747476
yanyura
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