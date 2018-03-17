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Мінкульт погодив будівництво
готелю на Замковій горі в Києві

Мінкульт погодив будівництво готелю на Замковій горі в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08

Мінкульт погодив будівництво готелю на Замковій горі в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство культури України надало ПП "Маркон" (Київ) дозвіл на проведення земляних робіт на місці планованого будівництва готелю по вул. Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі Києва.

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пертруша жену поставил, теперь сам будет строить...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:33

  Cactus написав:пертруша жену поставил, теперь сам будет строить...

А что, она выкупила у Павлюка его ПП "Маркон"?
Скандальним забудовником Андріївського узвозу виявився столичний податківець
14.08.2012

http://kiev.pravda.com.ua/news/502a58185c566/
Службова інформація
Дата перевірки: 30.12.2016

https://www.ua-region.com.ua/31747476
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