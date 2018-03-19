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Порошенко підписав
закон про платні дороги

Порошенко підписав закон про платні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47

Порошенко підписав закон про платні дороги

Пропонуємо до обговорення:
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про платні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47

Теперь я и за ямы на дорогах буду платить?! ну супер, хорошо придумали .... :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:09

  asdrud2016 написав:Теперь я и за ямы на дорогах буду платить?! ну супер, хорошо придумали .... :)

Хотите платите, хотите не платите - ваше право. Во многих странах дороги платные. Не хочешь платить - едь через села.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:22

Только в этих многих странах, дороги, мягко говоря, отличаются от украинских, и трафик на них также, причем и сельские, и международного назначения
malko_e
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:25

Re: Порошенко підписав закон про платні дороги

Шоколад будет платным.
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ruvex
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