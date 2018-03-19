Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про платні дороги.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47
Порошенко підписав закон про платні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про платні дороги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47
Теперь я и за ямы на дорогах буду платить?! ну супер, хорошо придумали .... :)
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:09
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:22
Только в этих многих странах, дороги, мягко говоря, отличаются от украинских, и трафик на них также, причем и сельские, и международного назначения
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:25
Re: Порошенко підписав закон про платні дороги
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