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Порошенко підписав закон про платні дороги
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про платні дороги
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R2
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47
Теперь я и за ямы на дорогах буду платить?! ну супер, хорошо придумали .... :)
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asdrud2016
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:09
asdrud2016 написав:
Теперь я и за ямы на дорогах буду платить?! ну супер, хорошо придумали ....
Хотите платите, хотите не платите - ваше право. Во многих странах дороги платные. Не хочешь платить - едь через села.
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ssnet
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:22
Только в этих многих странах, дороги, мягко говоря, отличаются от украинских, и трафик на них также, причем и сельские, и международного назначения
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malko_e
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:01
ssnet написав:
Хотите платите, хотите не платите - ваше право. Во многих странах дороги платные. Не хочешь платить - едь через села.
Это был сарказм, поскольку если въедешь в яму на платной дороге, сомневаюсь что кого-то можно будет привлечь к ответственности ... обычно бизнесом будут владеть депутаты и их сородичи, а там право действует избирательно
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asdrud2016
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:00
asdrud2016 написав:
Это был сарказм, поскольку если въедешь в яму на платной дороге, сомневаюсь что кого-то можно будет привлечь к ответственности ... обычно бизнесом будут владеть депутаты и их сородичи, а там право действует избирательно
На расии - так, там нет открытых тендеров. У нас уже 3 год для строительства дорог нужно выйграть тендер. Уже больше года - с обязательной гарантией на ремонт в случае появления дефектов, в течение минимум 5 лет.
Платная дорога или нет - это меняет лишь способ финансирования обеспечения кредитов, а не гарантии или законы про ущерб и несоблюдение правил експлуатации дорог.
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locustsucol
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:38
asdrud2016 написав: ssnet написав:
Хотите платите, хотите не платите - ваше право. Во многих странах дороги платные. Не хочешь платить - едь через села.
Это был сарказм, поскольку если въедешь в яму на платной дороге, сомневаюсь что кого-то можно будет привлечь к ответственности ... обычно бизнесом будут владеть депутаты и их сородичи, а там право действует избирательно
Ну так так с частной медицины Вы тоже в случае чего ниче не выжмите. Чтож вы против нее не выступаете ?
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ssnet
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:01
две новости про него в топе. Скоро бл_я_хе_ров догонит
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Molchyn
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Чет 22 бер, 2018 15:03
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