RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Продовжено узаконення
самобудів (інфографіка)

Продовжено узаконення самобудів (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:50

Продовжено узаконення самобудів (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Дивися повний текст Продовжено узаконення самобудів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:50

Кому надо занести взятку чтобы постройка считалась построенная до 12 березня 2011 року???????
vasia_fin
 
Повідомлень: 72
З нами з: 18.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lsiserg_ua, Волгарь і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зміни у правилах обігу дрібних копійок (інфографіка)
R2 » Сер 14 бер, 2018 13:22
3 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 16:10
magneet
Як мігранти впливають на економіку України (інфографіка)
R2 » Нед 11 бер, 2018 22:21
4 227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 14:05
junta_scaffold
В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)
R2 » Вів 13 бер, 2018 11:24
6 286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 19:11
RomanTik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13023)
22.03.2018 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.