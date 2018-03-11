За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.
Дивися повний текст Продовжено узаконення самобудів (інфографіка).
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:50
Продовжено узаконення самобудів (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продовжено узаконення самобудів (інфографіка).
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:50
Кому надо занести взятку чтобы постройка считалась построенная до 12 березня 2011 року???????
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