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ФГВФО завершив гарантовані
виплати вкладникам банку...

ФГВФО завершив гарантовані виплати вкладникам банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30

ФГВФО завершив гарантовані виплати вкладникам банку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст ФГВФО завершив гарантовані виплати вкладникам банку «Таврика».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30

Интересно, а где делись остальные деньги вкладчиков? И будет ли их кто то искать?
Кузя
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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