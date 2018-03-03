Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
Дивися повний текст ФГВФО завершив гарантовані виплати вкладникам банку «Таврика».
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30
ФГВФО завершив гарантовані виплати вкладникам банку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО завершив гарантовані виплати вкладникам банку «Таврика».
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30
Интересно, а где делись остальные деньги вкладчиков? И будет ли их кто то искать?
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