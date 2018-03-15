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МВФ не вважає Україну бідною
країною, що розвивається

МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:08

МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається

Пропонуємо до обговорення:
Україна не була включена в групу низькодохідних країн тому, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт.

Дивися повний текст МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:08

(emerging market economies, країни з ринковою економікою – ред.)- не правильно. Перекладається, як країни, що розвиваюьться
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:15

Только дурак может считать Украину бедной развивающейся страной. За 35 минут стояния в ожидании жены под супермаркетом посчитал примерную стоимость машин, которые выезжали со стоянки (сверялся по смарту с auto.ria, olx, rst.ua). Получилось более ляма зелени. Какая ж это бедная страна ? Небольшая поправка: этой же стоянкой пользуются сотрудники находящегося рядом горотдела полиции ...
odin75117
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39

Причина бедности не военный конфликт, а воровство - вывод в оффшоры (в т. ч. при банкротстве банков, что усугубило уровень девальвации гривны). "поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой" с этим трудно согласиться, поскольку в структуре экономики преобладает сырье с низкой добавленной стоимостью, страна практически не производит продукцию с высокой добавленной стоимостью. Структура экономики типична для кукурузно-подсолнечной республики.
Востаннє редагувалось Ragnar в Чет 22 бер, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:40

В развитых странах не машины считают...
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:52

потому что мы бедная не развивающаяся страна? (
stokoz
 
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