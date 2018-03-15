МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається

Додано: Чет 22 бер, 2018 17:05

МВФ также должен подумать и исключить страну из перечня стран, которые развиваются.

По причине того что мы с каждым годом деградируем.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.