Україна не була включена в групу низькодохідних країн тому, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт.
Дивися повний текст МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:08
МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:08
(emerging market economies, країни з ринковою економікою – ред.)- не правильно. Перекладається, як країни, що розвиваюьться
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:15
Только дурак может считать Украину бедной развивающейся страной. За 35 минут стояния в ожидании жены под супермаркетом посчитал примерную стоимость машин, которые выезжали со стоянки (сверялся по смарту с auto.ria, olx, rst.ua). Получилось более ляма зелени. Какая ж это бедная страна ? Небольшая поправка: этой же стоянкой пользуются сотрудники находящегося рядом горотдела полиции ...
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39
Причина бедности не военный конфликт, а воровство - вывод в оффшоры (в т. ч. при банкротстве банков, что усугубило уровень девальвации гривны). "поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой" с этим трудно согласиться, поскольку в структуре экономики преобладает сырье с низкой добавленной стоимостью, страна практически не производит продукцию с высокой добавленной стоимостью. Структура экономики типична для кукурузно-подсолнечной республики.
Востаннє редагувалось Ragnar в Чет 22 бер, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:05
МВФ также должен подумать и исключить страну из перечня стран, которые развиваются.
По причине того что мы с каждым годом деградируем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:06
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:45
Очень странная новость. В чем новость, непонятно.
Украина много лет находится в аналитической группе "Emerging market and developing economies".
В эту группу попадают и Китай, и Индия, и половина африканских стран и значительное количество азиатских, а также весь СНГ.
Группы "бедных развивающихся стран" не существует в классификации МВФ!
Есть 3 группы развивающихся:
- развивающиеся страны Европы (в которую Украина не попадает)
- развивающиеся страны Азии
- и остальные развивающиеся страны (где находилась и находится Украина).
Список всех аналитических групп можно посмотреть здесь:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ADVEC/WEOWORLD/EDE/DA/OEMDC
Эта сделанная журналистами пэрэмога - из разряда "аспиранта НАТО", когда из статьи об Украине просто вытянули английское слово "aspiration", переводящееся как "устремление", и назначили Украине несуществующий статус
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:52
Украина- эконом Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи. 14 стран Африки опережают Украину по уровню зарплат. Средненодовая з/п нигерийца чуть выше чем у украинца. 5 стран Африки получают больше инвестиций, чем Украина
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