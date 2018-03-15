RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ не вважає Україну бідною
країною, що розвивається

МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:33

Украина не бедная, а разграбленная страна. Ну а кто грабит знаете сами...
Джон
 
Повідомлень: 230
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:51

Re: МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається

Так потому и считает, что грабят уже четвертый год, а еще есть чем поживится...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 03.11.08
Подякував: 331 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Скіфське золото" повертають в Україну
R2 » Чет 22 бер, 2018 19:34
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 19:40
BIGor
Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 18 бер, 2018 18:58
59 4753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 15:26
Волгарь
Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...
R2 » Чет 15 бер, 2018 19:55
2 130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 08:56
buratinyo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12678)
22.03.2018 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.