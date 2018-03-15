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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 22:33
Украина не бедная, а разграбленная страна. Ну а кто грабит знаете сами...
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:51
Re: МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається
Так потому и считает, что грабят уже четвертый год, а еще есть чем поживится...
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:47
четвертый год грабит только "демократическая" влада, а до этого двадцать три года грабили все кому не лень, так что "пэрэмога" очевидна
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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