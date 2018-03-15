МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається
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odin75117 написав:За 35 минут стояния в ожидании жены под супермаркетом посчитал примерную стоимость машин, которые выезжали со стоянки (сверялся по смарту с auto.ria, olx, rst.ua). Получилось более ляма зелени. Какая ж это бедная страна ? Небольшая поправка: этой же стоянкой пользуются сотрудники находящегося рядом горотдела полиции ...