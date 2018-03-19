Порошенко відреагував на затримання Савченко

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Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс? "Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України" Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины. Савченко и Рубан, кстати ,единственныедвое - кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти". ДВА человека. Все остальные восемь человек - это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые работали с СБУ. Их ни в чем вообще не обвиняют. КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были? Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"?
Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей?
Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.
Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.
Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.
Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.
Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.
Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.
И так далее... Таких примеров ещё немало. Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Так сажают только атошников. Пеця боится переворотов, а оружия по сараям как говна. А Савченко баба с яйцами, это точно. Будет сидеть до следующей власти. Получит еще одного героя Украины
Вопрос. Почему законную власть в 13-14-м свергнуть можно было, а сейчас уже нельзя? Луцык и другие товарищи должны получается сидеть рядом с Савченко.
В "обкоме" могу принять решение просто заменить на других, а могут поступить как с Лазаренко, все помнят чьи журналисты тему о педро мальдивском подняли, а они просто так ничего не пишут...но пока "рэхворматоры" кураторов устривают, так что будем посмотреть - осенью все должно будет проясниться.
Саакашвилли воевал с РФ, его страна потеряла часть территорий - в Украине объявлен агентом РФ. Савченко воевала в АТО, попала в плен, приговорина к 20-и годам, герой Украины - агент РФ, террорист. Президент Украины, торгует с РФ, имеет бизнес в РФ - главный защитник независимости. Стокгольм подкачал, так бы и Юля уже сидела на нарах. Как не бывает на небе двух солнц, так и не может быть в Украине двух спасителей отечества.
Shram написав:.. Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
В борделе, какой консерваторий! кровати переставляют и рассаживают по горшкам. Че удивляться, что русские наши новости любят - где еще такой цирк найдешь! 3 месяца назад меня в Москве все таксисты спрашивали про Саакашвили и крышу. Никому больше не признаюсь, что с Украины! )