Порошенко відреагував на затримання Савченко

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Molchyn написав:Видимо Надю мы недооцениваем. Я с ней не знаком, видел пару интервью и все. Но из двух источников (независимых друг от друга) есть инфо. 1. Рос сми. - Надя перешла границу и задержать ее смогли только в Москве. И это рос. спец. службы!!! 2. Наши сми/прокурор - может одна добить 450 депутатов, скрутить президента, согнать в центр и удерживать несколько тысяч народа в центре, одновременно форсировать Днепр и с Труханова острова из минометов их всех расстрелять.
Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить. Она и Рубан. Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир Жаль Оруэлл не дожил
sequence написав:а ведь так подумать, если бы неадекватная Надя свершила мечту подавляющего большинства населения - xерануть в Раде гранатой, ей бы народ памятники по всей стране воздвиг бы. Э-э-эх, мечты..
Shram написав:Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.
Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.
Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.
Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.
Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.
Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.
И так далее... Таких примеров ещё немало. Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Конечно не так. У вас все не так, и причем уже давно.
Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:Конечно не так. У вас все не так, и причем уже давно.
Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
Причем здесь российское ТВ? Все смешалось,именно, на украинском ТВ. Характеристики по всем политическим персонажам украинского истеблишмента в россСМИ не меняются за последние 27 лет, чего не скажешь о укрСМИ. и евроСМИ.