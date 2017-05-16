Порошенко відреагував на затримання Савченко

Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:41

EKO написав: Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.

Она и Рубан.

Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир

Жаль Оруэлл не дожил Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.Она и Рубан.Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумирЖаль Оруэлл не дожил

Вспомнились истории про "распятых мальчиков в трусиках", "изнасилованных пенсионерках", "жареных снегирей" и т.п.И что не говорите - Украина просто с запозданием проходит российский опыт. Одно и то же.У нас тоже байки интересные: "покушение на Шокина через ДВА тепловизора", "ядерное оружие Турчинова" и т.п.Хотя в реале наши керманычи отжигают не легче: чего стоят только "снайперские винтовки Пашинского", или "наградные стволы Авакова всем подряд"Но Надя-"универсальный солдат" - это конечно вершина ФСБ-СБУ пропагандыА если серьёзно - думаю это просто разведка реакции электората.Проверили "тему" на Наде - а реализовать может какой-нибудь Билецкий, Ярош, Корчинский, Рабинович или Ляшко