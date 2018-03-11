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Bitcoin за добу подешевшав
на 4,01% до $8,7 тис.

Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:10

Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис.

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:10

Балашов там ещё не повесился ? ))
kivitv224
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:14

Re: Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис.

Уже 8500
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Faceless
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