Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис..
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:10
Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис..
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:14
Re: Bitcoin за добу подешевшав на 4,01% до $8,7 тис.
Уже 8500
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