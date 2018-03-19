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Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили джерела, наближені до переговорного процесу.
Дивися повний текст Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair в Україні - джерело
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34
остро не хватает привкуса зрады в этой новости. Никто не желает взять лопату и поднакинуть?
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redmax84
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:44
redmax84 написав:
остро не хватает привкуса зрады в этой новости. Никто не желает взять лопату и поднакинуть?
ААА, билеты будут дешевле, значит еще больше людей уедет, а их землю продадут олигархам.
Так пойдет?
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PUnder
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:54
PUnder написав:
ААА, билеты будут дешевле, значит еще больше людей уедет, а их землю продадут олигархам. Так пойдет?
очень неплохо, но нужно еще и про коррупционеров метнуть. Например, изза коррупции Раян пришел только в 2 города а должен был прийти во все крупные города!
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redmax84
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