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Стало відомо про умову відкриття
представництва Ryanair...

Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34

Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили джерела, наближені до переговорного процесу.

Дивися повний текст Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair в Україні - джерело.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34

остро не хватает привкуса зрады в этой новости. Никто не желает взять лопату и поднакинуть?
redmax84
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:44

  redmax84 написав:остро не хватает привкуса зрады в этой новости. Никто не желает взять лопату и поднакинуть?



ААА, билеты будут дешевле, значит еще больше людей уедет, а их землю продадут олигархам.
Так пойдет? :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:54

  PUnder написав: ААА, билеты будут дешевле, значит еще больше людей уедет, а их землю продадут олигархам. Так пойдет?

очень неплохо, но нужно еще и про коррупционеров метнуть. Например, изза коррупции Раян пришел только в 2 города а должен был прийти во все крупные города!
redmax84
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