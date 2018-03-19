Про це повідомили джерела, наближені до переговорного процесу.
Дивися повний текст Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair в Україні - джерело.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34
Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо про умову відкриття представництва Ryanair в Україні - джерело.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34
остро не хватает привкуса зрады в этой новости. Никто не желает взять лопату и поднакинуть?
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:44
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:54
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:20
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:11
Раз такая пьянка, подброшу еще 2:
- раньше 2000 грн комплект билетов в Европу стоил от классических авиалиний, а теперь будет стоить - от лоукостеров с платным багажем, едой и выбором места
- из-за льготных ставок обслуживания, предоставленных Борисполем пассажирам Ryanair, остальным авиакомпаниям ставки поднимут, и билеты на другие направления - подорожают.
Если серьезно, то новость позитивная. Но давайте дождемся заявлений Ryanair, а не "источника, приближенного к переговорному процессу". Потому что один раз Ryanair уже начал летать с октября 2017... Даже продажа билетов была открыта пару недель... а потом на карты людям вернулись деньги...
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:47
Добавлю- "кому это надо, у людей денег нет на пожрать, самолетты пустыми будут летать. Безвиз- фигня, надо кипу документов в аэропорт тянуть, справку жены с места рпервой работы даже требовать будут и диплом о высшем образовании."))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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