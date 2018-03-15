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"Скіфське золото"
повертають в Україну

"Скіфське золото" повертають в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:34

"Скіфське золото" повертають в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Окружний суд Амстердама ухвалив, що "скіфське золото" має бути передане Україні.

Дивися повний текст "Скіфське золото" повертають в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:34

А кто-то сомневался?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:40

  myshapiton написав:А кто-то сомневался?

"Мышебратья" сомневались!
BIGor
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