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"Скіфське золото" повертають в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:34
Пропонуємо до обговорення:
Окружний суд Амстердама ухвалив, що "скіфське золото" має бути передане Україні.
Дивися повний текст "Скіфське золото" повертають в Україну
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:34
А кто-то сомневался?
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myshapiton
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:40
myshapiton написав:
А кто-то сомневался?
"Мышебратья" сомневались!
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