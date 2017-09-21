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НБУ стурбований активним
притоком капіталу нерезидентів...

НБУ стурбований активним притоком капіталу нерезидентів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:59

НБУ стурбований активним притоком капіталу нерезидентів...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) з занепокоєнням ставиться до активного притоку капіталу нерезидентів, які з початку року збільшили вкладення в гривневі ОВДП майже в три рази - до понад 14 млрд грн, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі "Фейсбук" з посиланням на директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергія Ніколайчука.

Дивися повний текст НБУ стурбований активним притоком капіталу нерезидентів у гривневі ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:00

Вот и определились кого назначить в будущем обвале
Всё IMHO
Вкладчик1234
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