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НБУ стурбований активним притоком капіталу нерезидентів...
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:59
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) з занепокоєнням ставиться до активного притоку капіталу нерезидентів, які з початку року збільшили вкладення в гривневі ОВДП майже в три рази - до понад 14 млрд грн, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі "Фейсбук" з посиланням на директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергія Ніколайчука.
Дивися повний текст НБУ стурбований активним притоком капіталу нерезидентів у гривневі ОВДП
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:00
Вот и определились кого назначить в будущем обвале
Всё IMHO
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