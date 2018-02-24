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Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23
Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць бензин марки А-95 у середньому по Україні подешевшав більш як на 70 коп.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23
Какая составляющая налогов и акцизов на литре бензина и дизеля?
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andrey743
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