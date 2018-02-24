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Водіїв попередили про
стрімке подорожчання бензину

Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23

Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину

Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць бензин марки А-95 у середньому по Україні подешевшав більш як на 70 коп.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23

Какая составляющая налогов и акцизов на литре бензина и дизеля?
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:33

Re: Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину

спасибо что предупредили, ща закупим по цистерне
mixail19
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