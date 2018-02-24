За останній місяць бензин марки А-95 у середньому по Україні подешевшав більш як на 70 коп.
Дивися повний текст Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23
Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:33
Re: Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
спасибо что предупредили, ща закупим по цистерне
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