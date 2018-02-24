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Водіїв попередили про
стрімке подорожчання бензину

Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23

Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину

Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць бензин марки А-95 у середньому по Україні подешевшав більш як на 70 коп.

Дивися повний текст Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23

Какая составляющая налогов и акцизов на литре бензина и дизеля?
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:33

Re: Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину

спасибо что предупредили, ща закупим по цистерне
mixail19
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:00

При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
degtjarenkodw2015
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:56

  degtjarenkodw2015 написав:долар был по 10 а бензин по 11.

Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:14

  degtjarenkodw2015 написав:При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?

Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:15

В 13м году ямочный ремонт в июле делать начали...
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:18

  Vint написав:
  degtjarenkodw2015 написав:При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?

Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...

больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:29

  sequence написав:
  Vint написав:
  degtjarenkodw2015 написав:При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?

Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...

больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают

Смотря в каком регионе.
У нас не было евро и на дороги просто забили. Сейчас целыми улицами асфальт перекатывает. Также трасса е95 от Чернигова до Киева уже на треть обновили за пару лет.
Vint
 
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