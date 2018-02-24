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Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23
Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць бензин марки А-95 у середньому по Україні подешевшав більш як на 70 коп.
Дивися повний текст Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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R2
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:23
Какая составляющая налогов и акцизов на литре бензина и дизеля?
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andrey743
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:33
спасибо что предупредили, ща закупим по цистерне
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mixail19
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:00
При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
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degtjarenkodw2015
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:56
degtjarenkodw2015 написав:
долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
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lite
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:14
degtjarenkodw2015 написав:
При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...
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Vint
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:15
В 13м году ямочный ремонт в июле делать начали...
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:18
Vint написав: degtjarenkodw2015 написав:
При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...
больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают
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sequence
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:29
sequence написав: Vint написав: degtjarenkodw2015 написав:
При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...
больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают
Смотря в каком регионе.
У нас не было евро и на дороги просто забили. Сейчас целыми улицами асфальт перекатывает. Также трасса е95 от Чернигова до Киева уже на треть обновили за пару лет.
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Vint
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:51
Vint написав:
..
Смотря в каком регионе.
У нас не было евро и на дороги просто забили. Сейчас целыми улицами асфальт перекатывает. Также трасса е95 от Чернигова до Киева уже на треть обновили за пару лет.
загвоздка в том как (технология) и чем (качество битума) перекатывают. Если вам везут битум с Мозыря, то повезло - долго простоит, с Кременчуга - пару лет. На относительно свежей дороге Киев - Харьков уже дырок полно, а там турки с Альткомом строили по технологии.
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