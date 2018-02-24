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Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05
lite написав: degtjarenkodw2015 написав:
долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
Двойка вам по математике.
Вы не учитываете падение стоимости нефти.
Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66).
Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10).
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
(это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)
В России кстати стоимость бенза как раз 18грн/литр.
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LOKY
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:07
LOKY написав: lite написав: degtjarenkodw2015 написав:
долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
Двойка вам по математике.
Вы не учитываете падение стоимости нефти.
Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66).
Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10).
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
(это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)
Акцизы в евро, а евро к доллару подорожал почти на 20% за год...
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:52
Вот почему я читаю и нифига не верю всем этим расчетам? Когда уже этот хаос закончится. Достали сниманием сливок со всех.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:09
LOKY написав:
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
а на заправке всё равно 31,49 грн
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