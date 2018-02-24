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Водіїв попередили про
стрімке подорожчання бензину

Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05

  lite написав:
  degtjarenkodw2015 написав:долар был по 10 а бензин по 11.

Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн

Двойка вам по математике.
Вы не учитываете падение стоимости нефти.
Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66).
Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10).
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
(это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)

В России кстати стоимость бенза как раз 18грн/литр.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:07

  LOKY написав:
  lite написав:
  degtjarenkodw2015 написав:долар был по 10 а бензин по 11.

Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн

Двойка вам по математике.
Вы не учитываете падение стоимости нефти.
Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66).
Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10).
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
(это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)

Акцизы в евро, а евро к доллару подорожал почти на 20% за год...
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:52

Вот почему я читаю и нифига не верю всем этим расчетам? Когда уже этот хаос закончится. Достали сниманием сливок со всех.
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:09

Re: Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину

  LOKY написав:Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.

а на заправке всё равно 31,49 грн
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:04

  sequence написав:
  Vint написав:
  degtjarenkodw2015 написав:При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?

Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...

больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают

С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде.
myshapiton
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1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43

1.01.2018р. покупка долара в обміннику 26.88 барель нафти 66.95 ціна А-95 - 31.45
zenonb
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