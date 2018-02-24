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Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05
lite написав: degtjarenkodw2015 написав:
долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
Двойка вам по математике.
Вы не учитываете падение стоимости нефти.
Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66).
Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10).
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
(это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)
В России кстати стоимость бенза как раз 18грн/литр.
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LOKY
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:07
LOKY написав: lite написав: degtjarenkodw2015 написав:
долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
Двойка вам по математике.
Вы не учитываете падение стоимости нефти.
Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66).
Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10).
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
(это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)
Акцизы в евро, а евро к доллару подорожал почти на 20% за год...
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Vint
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:52
Вот почему я читаю и нифига не верю всем этим расчетам? Когда уже этот хаос закончится. Достали сниманием сливок со всех.
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magneet
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:09
LOKY написав:
Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн.
а на заправке всё равно 31,49 грн
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:04
sequence написав: Vint написав: degtjarenkodw2015 написав:
При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...
больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают
С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде.
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myshapiton
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43
1.01.2018р. покупка долара в обміннику 26.88 барель нафти 66.95 ціна А-95 - 31.45
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zenonb
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:22
LOKY написав:
Двойка вам по математике. Вы не учитываете падение стоимости нефти. Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66). Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10). Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн. (это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения) В России кстати стоимость бенза как раз 18грн/литр.
Нефть уже выше 70 сегодня поднялась. Очнитесь.
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locustsucol
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:47
всього на всього факт без усіх ваших математик
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zenonb
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:40
myshapiton написав:
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С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде.
Т.е. сейчас все за свои строят? ЕББР и Укравтодор в легком недоумении от таких перлов.
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sequence
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