Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
degtjarenkodw2015 написав:долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
Двойка вам по математике. Вы не учитываете падение стоимости нефти. Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66). Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10). Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн. (это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)
В России кстати стоимость бенза как раз 18грн/литр.
degtjarenkodw2015 написав:долар был по 10 а бензин по 11.
Доллар был по 8, а бензин по 11, т.е. по сегодняшнему курсу 36 грн
Двойка вам по математике. Вы не учитываете падение стоимости нефти. Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66). Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10). Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн. (это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения)
Акцизы в евро, а евро к доллару подорожал почти на 20% за год...
degtjarenkodw2015 написав:При тиране януковиче была схема курченко - барель нефти стоил 107 долларов долар был по 10 а бензин по 11. Сейчас тирана нет , Схему курченко поломали, барель нефти - 2 года был мене 50 доларов , сейчас 66 долар по 26 бензин на заправке по 29-30. ЕЙ ВЫ АНАЛИТИКИ ГРЕБАНЫЕ ЗАДАЧА 5 КЛАСА ПОЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕНЗИН!!! Не много ли наследники курченко варуют?
Дороги строить и ремонтировать стали. С такими бы темпами последние 20 лет строили...
больше, чем под евро-2012 все равно не осиливают
С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде.
LOKY написав: Двойка вам по математике. Вы не учитываете падение стоимости нефти. Коэфициент снижения стоимость нефти 1,62 (107/66). Коэфициент увиличения стоимости бакса 2,6 (26/10). Если бензин стоил 11 грн, то математически получаем новую стоимость 11/1,62*2,6= 17,65грн. (это при условии, что акцизы и прочие составляющие цены остались без изменения) В России кстати стоимость бенза как раз 18грн/литр.
myshapiton написав:.. С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде.
Т.е. сейчас все за свои строят? ЕББР и Укравтодор в легком недоумении от таких перлов.
Боярышник на тебя плохо действует:
Действительно, в проекте бюджета на 2018 год на дороги запланировали 37 млрд грн. Традиционно — 6 млрд грн из них предназначены на погашение кредитов "Укравтодора". Еще 11 млрд грн планируют потратить на дороги в регионах. За вычетом этих средств "Укравтодор" получит на магистральные пути всего 20 млрд грн.
С 2018 года начнет работу "Дорожный фонд". Это будет главный, и что важно — целевой, источник финансирования дорожных работ. Он будет формироваться за счет акцизных налогов на нефтепродукты (производимых в Украине и импортируемых) и на импортируемые транспортные средства, сбора денег с габаритных машин с перегрузом и концессионных платежей с автодорог (если такие в Украине появятся).
В 2018 году в Фонд будет попадать 50% вышеперечисленных налогов, в 2019 году — 75%, а с 2020 года — 100%.
Согласно закону №4015а, принятому еще в 2016 году, распределять деньги Дорожного фонда будут так:
62% — на финансирование строительства, реконструкцию и содержание автомобильных дорог государственного значения; 35% — на погашение кредитных обязательств дорожников, а также на ремонт, содержание и строительство дорог местного значения; 3% — на обеспечение безопасности дорожного движения.
Таким образом, за счет целевых акцизов на строительство дорог планируют привлечь еще 40 млрд грн.