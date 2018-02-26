Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину

Додано: Вів 17 кві, 2018 19:41

sequence написав: myshapiton написав: ..

С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде. ..С рекордными кредитами за всю историю Украины.... спасибо, не надо, лучше уже на поезде.

Т.е. сейчас все за свои строят? ЕББР и Укравтодор в легком недоумении от таких перлов. Т.е. сейчас все за свои строят? ЕББР и Укравтодор в легком недоумении от таких перлов.

40 млрд грн.

Боярышник на тебя плохо действует:Действительно, в проекте бюджета на 2018 год на дороги запланировали 37 млрд грн. Традиционно — 6 млрд грн из них предназначены на погашение кредитов "Укравтодора". Еще 11 млрд грн планируют потратить на дороги в регионах. За вычетом этих средств "Укравтодор" получит на магистральные пути всего 20 млрд грн.С 2018 года начнет работу "Дорожный фонд". Это будет главный, и что важно — целевой, источник финансирования дорожных работ. Он будет формироваться за счет акцизных налогов на нефтепродукты (производимых в Украине и импортируемых) и на импортируемые транспортные средства, сбора денег с габаритных машин с перегрузом и концессионных платежей с автодорог (если такие в Украине появятся).В 2018 году в Фонд будет попадать 50% вышеперечисленных налогов, в 2019 году — 75%, а с 2020 года — 100%.Согласно закону №4015а, принятому еще в 2016 году, распределять деньги Дорожного фонда будут так:62% — на финансирование строительства, реконструкцию и содержание автомобильных дорог государственного значения;35% — на погашение кредитных обязательств дорожников, а также на ремонт, содержание и строительство дорог местного значения;3% — на обеспечение безопасности дорожного движения.Таким образом, за счет целевых акцизов на строительство дорог планируют привлечь ещеКредитные средства - малая часть из всей суммы.