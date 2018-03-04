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Microsoft анонсувала
API трасування променів

Microsoft анонсувала API трасування променів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 06:58

Microsoft анонсувала API трасування променів

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про стандарт програмного і, що куди цікавіше, апаратного трасування променів (ray tracing) в рамках DirectX.

Дивися повний текст Microsoft анонсувала API трасування променів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 06:58

Замечательная новость для финансового ресурса :-)
dotster
 
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