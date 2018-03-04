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Microsoft анонсувала API трасування променів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 06:58
Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про стандарт програмного і, що куди цікавіше, апаратного трасування променів (ray tracing) в рамках DirectX.
Дивися повний текст Microsoft анонсувала API трасування променів
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R2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 06:58
Замечательная новость для финансового ресурса :-)
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dotster
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