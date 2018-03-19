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Експерти розповіли, як
поліпшити закон "Про валюту"

Експерти розповіли, як поліпшити закон "Про валюту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:25

Експерти розповіли, як поліпшити закон "Про валюту"

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри, економісти, представники бізнес-асоціацій і влади обговорили можливі кроки щодо змін до президентського законопроекту.

Дивися повний текст Експерти розповіли, як поліпшити закон "Про валюту".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:00

добатьве фразу в закон, которую можно применять в любой момент дня и ночи " ... угроза национальной безопасности ..." под таким предлогом можно запрещать все что угодно, в противном случае все отлично :)
asdrud2016
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