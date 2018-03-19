Банкіри, економісти, представники бізнес-асоціацій і влади обговорили можливі кроки щодо змін до президентського законопроекту.
Дивися повний текст Експерти розповіли, як поліпшити закон "Про валюту".
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:25
Експерти розповіли, як поліпшити закон "Про валюту"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти розповіли, як поліпшити закон "Про валюту".
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:00
добатьве фразу в закон, которую можно применять в любой момент дня и ночи " ... угроза национальной безопасности ..." под таким предлогом можно запрещать все что угодно, в противном случае все отлично :)
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