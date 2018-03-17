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Авіакомпанія МАУ завершила 2018 р. з чистим збитком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ), провідний авіаперевізник країни, згідно з попередніми даними, за підсумками 2018 року отримала чистий збиток у розмірі 304,5 млн грн проти 387,885 млн грн чистого прибутку в 2017 році.
Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ завершила 2018 р. з чистим збитком 304,5 млн грн
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:29
По итогам 2018?
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