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Авіакомпанія МАУ завершила 2018 р. з чистим збитком...
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ), провідний авіаперевізник країни, згідно з попередніми даними, за підсумками 2018 року отримала чистий збиток у розмірі 304,5 млн грн проти 387,885 млн грн чистого прибутку в 2017 році.
Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ завершила 2018 р. з чистим збитком 304,5 млн грн
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R2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:29
По итогам 2018?
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Moimir
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:48
То есть, у них активов 4.2 млрд, а долгов 6.2 млрд?
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N0mad
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:06
Да они маладцы! "Виззэйр Украина" -выжыли с рынка, лупанули цены и.... Все в убытках. Настоящие профи. Офшоры уже распирает от украинских убытков.
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moniks
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:00
це називається "бізнес аля к0л0м0йша". Ціни на перельоти у два-три рази більше аніж у лоукостерів, ("майже") монопольне положення на ринку і офіційні збитки як результат. (пардон за неполіткоректність, знову, за відсутности розуміння причин, хочеться то "ґенетикою" якось пояснювати)
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verano_porteno
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24
verano_porteno написав:
це називається "бізнес аля к0л0м0йша". Ціни на перельоти у два-три рази більше аніж у лоукостерів, ("майже") монопольне положення на ринку і офіційні збитки як результат. (пардон за неполіткоректність, знову, за відсутности розуміння причин, хочеться то "ґенетикою" якось пояснювати)
Я что-то пропустил и с Украины уже можно вылететь лоукостером в Алматы или ТельАвив?
back in USSR
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slavek
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