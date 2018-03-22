Дана ініціатива винесена на публічне обговорення, яке відбудеться 5 квітня в офісі "Енергоатому".
Дивися повний текст "Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію майже на 30%.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:30
"Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію майже на 30%.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:30
вот вам и вестингауз нарисовался с новыми, лучшими ценами на сборки. Осенью газ "подешевевший" нарисуется. Жыты по новому! Зато у нас дороги кое-где ремонтируют!
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