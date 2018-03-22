Дана ініціатива винесена на публічне обговорення, яке відбудеться 5 квітня в офісі "Енергоатому".
Дивися повний текст "Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію майже на 30%.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:30
"Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію майже на 30%.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:30
вот вам и вестингауз нарисовался с новыми, лучшими ценами на сборки. Осенью газ "подешевевший" нарисуется. Жыты по новому! Зато у нас дороги кое-где ремонтируют!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:46
просяться два зауваження:
1) атомна енергетика в Україні ("як подейкують зді язики") знаходиться "у дещо репресованому стані", натомість найбільшу вигоду від збільшення тарифів отримують різні хр*нат-гопстоп-енерго (у недалекій перспективі, однак, глобальні монополісти, що стоять за мвф).
2) якоюсь вже надто дивною виглядає ціна на теплову енергію, вироблену на АЕС: 112,67 грн/Гкал (принаймні як написано у повідомленні). Як пояснити те, що різні гопстоп-енерго продають кінцевим споживачам тепло у більше ніж 10 разів дорожче?? (на рівні 1300..1400 гринів за Гкал, що близько 1.15 Грн за 1 кВт тепла) Можна здогадатися, що влітку ("побічне") тепло від АЕС не потрібне, що є витрати на транспортування, але все разом не у 10 і більше разів (чи те тепло "радіоактивне", тому настільки дешевше?)
ps "коментатор" "sequence" - явно "ольґінскій" бот (сумує, тваринка, за кассапською монополією на пальне для укр. АЕС...)
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