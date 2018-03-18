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43% українських заробітчан, які
повернулися, не планують...

43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:31

43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...

Пропонуємо до обговорення:
Серед причин - складність офіційного працевлаштування, несвоєчасна виплата зарплати, ненормований робочий день.

Дивися повний текст 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:38

да что это за 5ница такая, где покращення?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:38

да что это за 5ница такая, где покращення?
sequence
 
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