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43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Серед причин - складність офіційного працевлаштування, несвоєчасна виплата зарплати, ненормований робочий день.
Дивися повний текст 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:38
да что это за 5ница такая, где покращення?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:38
да что это за 5ница такая, где покращення?
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