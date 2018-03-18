RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
43% українських заробітчан, які
повернулися, не планують...

43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:31

43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...

Пропонуємо до обговорення:
Серед причин - складність офіційного працевлаштування, несвоєчасна виплата зарплати, ненормований робочий день.

Дивися повний текст 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80982
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:38

да что это за 5ница такая, где покращення?
sequence
 
Повідомлень: 807
З нами з: 29.12.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:15

А 57% таки планируют.
Moimir
 
Повідомлень: 430
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:54

И статистики по тем кто не вернулся с заработков тоже нет.
heavensfeel
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:22

Re: 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують

Заказная статья.
Ситуация уже складывается так, что нет бы*** желающего работать за копейки на местных барыг. Дефицит уже нарисовался.
Вот и промывают мозги оставшимся. При практически одинаковой потребительской корзине в той же Польше мин з/п 500 евро а у нас 150. Так что цифры вещь упрямая.....
"Все подвергай сомнению!" - René Descartes
Харьковчанин А
 
Повідомлень: 237
З нами з: 06.05.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:41

Уверен, что искренности в ответах не было
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 07.03.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:53

Решили бороться с трудовой миграцией негативным новостным фоном? Наивно)))
Опоздали наши пакращувачи с пугалками года на два-три, как минимум.
Сейчас те, кто уже устроились, подтягивают постепенно своих менее решительных близких. Средний возраст массово выталкивает на учебу в Польшу своих чад, тем более, что стоимость обучения здесь и там практически ничем не отличается. В польских городках порой доходит до того, что классы местных колледжей по большей части состоят из украинцев.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6676
З нами з: 30.11.11
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18

Re: 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують

  Харьковчанин А написав:Вот и промывают мозги оставшимся. При практически одинаковой потребительской корзине в той же Польше мин з/п 500 евро а у нас 150.

Если был негативный опыт, то не каждый захочет повторить. Несмотря на большую зарплату.
Harry
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 10.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рух Керченським мостом планують розпочати у травні 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 20 бер, 2018 15:06
31 2109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 12:24
lapay
Українських адвокатів почнуть карати за затягування судів
R2 » Пон 19 бер, 2018 14:41
2 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 20:34
EKO
Польща очікує напливу українських заробітчан 1, 2
R2 » Нед 18 бер, 2018 17:18
11 732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 16:32
Gastarbaiter
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2169)
23.03.2018 13:28
Squeeze-out (97)
23.03.2018 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.