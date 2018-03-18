Серед причин - складність офіційного працевлаштування, несвоєчасна виплата зарплати, ненормований робочий день.
Дивися повний текст 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:31
43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:22
Re: 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують
Заказная статья.
Ситуация уже складывается так, что нет бы*** желающего работать за копейки на местных барыг. Дефицит уже нарисовался.
Вот и промывают мозги оставшимся. При практически одинаковой потребительской корзине в той же Польше мин з/п 500 евро а у нас 150. Так что цифры вещь упрямая.....
"Все подвергай сомнению!" - René Descartes
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:53
Решили бороться с трудовой миграцией негативным новостным фоном? Наивно)))
Опоздали наши пакращувачи с пугалками года на два-три, как минимум.
Сейчас те, кто уже устроились, подтягивают постепенно своих менее решительных близких. Средний возраст массово выталкивает на учебу в Польшу своих чад, тем более, что стоимость обучения здесь и там практически ничем не отличается. В польских городках порой доходит до того, что классы местных колледжей по большей части состоят из украинцев.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18
Re: 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують
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