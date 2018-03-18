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43% українських заробітчан, які
повернулися, не планують...

43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:31

43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...

Пропонуємо до обговорення:
Серед причин - складність офіційного працевлаштування, несвоєчасна виплата зарплати, ненормований робочий день.

Дивися повний текст 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:38

да что это за 5ница такая, где покращення?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:15

А 57% таки планируют.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:54

И статистики по тем кто не вернулся с заработков тоже нет.
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:22

Re: 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують

Заказная статья.
Ситуация уже складывается так, что нет бы*** желающего работать за копейки на местных барыг. Дефицит уже нарисовался.
Вот и промывают мозги оставшимся. При практически одинаковой потребительской корзине в той же Польше мин з/п 500 евро а у нас 150. Так что цифры вещь упрямая.....
"Все подвергай сомнению!" - René Descartes
Харьковчанин А
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:41

Уверен, что искренности в ответах не было
PSPoldman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:53

Решили бороться с трудовой миграцией негативным новостным фоном? Наивно)))
Опоздали наши пакращувачи с пугалками года на два-три, как минимум.
Сейчас те, кто уже устроились, подтягивают постепенно своих менее решительных близких. Средний возраст массово выталкивает на учебу в Польшу своих чад, тем более, что стоимость обучения здесь и там практически ничем не отличается. В польских городках порой доходит до того, что классы местных колледжей по большей части состоят из украинцев.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18

Re: 43% українських заробітчан, які повернулися, не планують

  Харьковчанин А написав:Вот и промывают мозги оставшимся. При практически одинаковой потребительской корзине в той же Польше мин з/п 500 евро а у нас 150.

Если был негативный опыт, то не каждый захочет повторить. Несмотря на большую зарплату.
Harry
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:44

Очень познавательно. 43% от сколько? Грубо вернулось 2 а один не хочет? 43, а не 50 из за погрешности? :mrgreen: Сколько вернулось человек? За какой период? Структура возвращенцев?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:19

  Harry написав:
  Харьковчанин А написав:Вот и промывают мозги оставшимся. При практически одинаковой потребительской корзине в той же Польше мин з/п 500 евро а у нас 150.

Если был негативный опыт, то не каждый захочет повторить. Несмотря на большую зарплату.

Судя по логике, после обмена нашего работодателя (что происходит весьма часто) люди расстраиваются, бросают работать, предпочитая лежать на диване :mrgreen:
ssnet
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