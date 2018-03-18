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43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:15
Работать нужно 12 часов в день 6 дней в неделю или головой.
Так вот такая вот информация
Правительство Южной Кореи будет принудительно отключать компьютеры сотрудников, чтобы те вовремя уходили с работы. Однако 67,1% сотрудников правительства уже обратилось с просьбой освободить их компьютеры от принудительного выключения.
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:19
Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.
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locustsucol
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:39
locustsucol написав:
Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.
Что посеешь, то и пожнешь. Посеяли нищету, слабые институты, экономическую незащищенность - пожали эмиграцию. Что не так? По мне так это естественный и предсказуемый ход событий.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:53
Их уже воротит от братиславского кофе и венской оперы.
Многим заробитчанам чувство собственного достоинства не позволяет постоянно позиционироваться ниже уровня польского бомжа. И если в РФ ещё могут на улице принять за своего, то в ЕС нашего человека видно за километр.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:50
Moimir написав:
А 57% таки планируют.
и не просто планируют, но прикидывают, как перетащить за кордон семью.
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