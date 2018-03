43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...

Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:15

Работать нужно 12 часов в день 6 дней в неделю или головой.



Так вот такая вот информация

Правительство Южной Кореи будет принудительно отключать компьютеры сотрудников, чтобы те вовремя уходили с работы. Однако 67,1% сотрудников правительства уже обратилось с просьбой освободить их компьютеры от принудительного выключения.



Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта. Так вот такая вот информацияДля того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda