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43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:15
Работать нужно 12 часов в день 6 дней в неделю или головой.
Так вот такая вот информация
Правительство Южной Кореи будет принудительно отключать компьютеры сотрудников, чтобы те вовремя уходили с работы. Однако 67,1% сотрудников правительства уже обратилось с просьбой освободить их компьютеры от принудительного выключения.
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:19
Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.
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locustsucol
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:39
locustsucol написав:
Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.
Что посеешь, то и пожнешь. Посеяли нищету, слабые институты, экономическую незащищенность - пожали эмиграцию. Что не так? По мне так это естественный и предсказуемый ход событий.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:53
Их уже воротит от братиславского кофе и венской оперы.
Многим заробитчанам чувство собственного достоинства не позволяет постоянно позиционироваться ниже уровня польского бомжа. И если в РФ ещё могут на улице принять за своего, то в ЕС нашего человека видно за километр.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:50
Moimir написав:
А 57% таки планируют.
и не просто планируют, но прикидывают, как перетащить за кордон семью.
РОШЕН
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:52
AlifeSoft написав:
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:13
Dear_Sir написав:
Что посеешь, то и пожнешь. Посеяли нищету, слабые институты, экономическую незащищенность - пожали эмиграцию. Что не так? По мне так это естественный и предсказуемый ход событий.
Кто посеял? Неужели не граждане на выборах? Неужели не януковичи, кучмы, депутаты ахметова и колесниковы, тимошенки ?
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locustsucol
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:26
locustsucol написав: Dear_Sir написав:
Что посеешь, то и пожнешь. Посеяли нищету, слабые институты, экономическую незащищенность - пожали эмиграцию. Что не так? По мне так это естественный и предсказуемый ход событий.
Кто посеял? Неужели не граждане на выборах? Неужели не януковичи, кучмы, депутаты ахметова и колесниковы, тимошенки ?
Мудрый народ не мог ошибиться в выборе своей элиты.
А что до возвращенцев - не думаю, что среди украинцев уж ТАК много лодырей.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:36
mister-svet написав:
Мудрый народ не мог ошибиться в выборе своей элиты. А что до возвращенцев - не думаю, что среди украинцев уж ТАК много лодырей.
В статье говорится о лодырях? В статье речь о рисках при неофициальном трудоустройстве, которые есть в реальности, а не выдумки. А в каментариях к этому десятки постов желчи, с проклинаниями о том, что статья - враки, быть такого не может, никто не возвращается, Украина никому не нужна, а если возвращается то это проценты от двух вернувшихся.
Выходит, в каментариях ахтунги и слапатоеды ?
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locustsucol
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:56
locustsucol написав:
Кто посеял? Неужели не граждане на выборах? Неужели не януковичи, кучмы, депутаты ахметова и колесниковы, тимошенки ?
А порошенков, яценюков,гройсманов и пр. чего забыли?
locustsucol написав:
В статье говорится о лодырях? В статье речь о рисках при неофициальном трудоустройстве, которые есть в реальности, а не выдумки.
А чем оно так сильно отличается от того, что есть в Украине?
Или тут платят белую зарплату? Нет. Так это и есть вариант неофициального трудоустройства когда при увольнении вам заплатят именно эту мизерную часть или вообще возьмут на испытательный срок и не заплатят ни черта. И что вы сможете добиться в украинских судах при незаконном увольнении?
back in USSR
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