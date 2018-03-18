43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:03
Slon_Nosov написав: AlifeSoft написав:
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое.
Собственно я и говорил, или 12 часов в день или головой.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
Slon_Nosov написав: AlifeSoft написав:
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое.
Реальный бред пишете, обычно самые богатые не работают, а на них вкалывают другие за копейки.
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