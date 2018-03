43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...

Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:03

Slon_Nosov написав: AlifeSoft написав: Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта. Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.



Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое. Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое.



Собственно я и говорил, или 12 часов в день или головой. Собственно я и говорил, или 12 часов в день или головой.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda