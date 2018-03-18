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43% українських заробітчан, які повернулися, не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:03
Slon_Nosov написав: AlifeSoft написав:
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое.
Собственно я и говорил, или 12 часов в день или головой.
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
Slon_Nosov написав: AlifeSoft написав:
Для того чтобы хорошо жить нужно работать, причем работать эффективно, а не на усталость. Тогда и гараж с автомобилями будет и даже собственная яхта.
Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое.
Реальный бред пишете, обычно самые богатые не работают, а на них вкалывают другие за копейки.
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BIGor
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:34
BIGor написав:
Реальный бред пишете, обычно самые богатые не работают, а на них вкалывают другие за копейки.
Ну так их Бог на это место назначил. Нехорошо спорить с Богом.
Или все таки они поняли с какой стороны у бутерброда масло?
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:33
locustsucol написав:
Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.
Молоток, иди возьми рошенку на полочке, включи канал "Украина" и скушай шоколадку под пристальным вниманием жены президента с канала его лучшего бизнес-партнера.
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rjkz
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:45
На этой неделе знакомая с ребенком должна была уехать в Канаду. Муж поехал на заработки, а забирает семью. Такая-же ситуация в другой семье - почти год муж в Канаде, жена ждет визу. Работа там тяжелей, чем была в Киеве, но они это рассматривают как первые шаги. Возвращаться даже мысли нет. Фирма клиента получила подряд в Европе, отправили туда рабочих, подряд выполнили. Назад вернулся только директор, сейчас не может укомплектовать штат.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 05:07
rjkz написав:
На этой неделе знакомая с ребенком должна была уехать в Канаду. Муж поехал на заработки, а забирает семью. Такая-же ситуация в другой семье - почти год муж в Канаде, жена ждет визу. Работа там тяжелей, чем была в Киеве, но они это рассматривают как первые шаги. Возвращаться даже мысли нет. Фирма клиента получила подряд в Европе, отправили туда рабочих, подряд выполнили. Назад вернулся только директор, сейчас не может укомплектовать штат.
Директор невезучий какой. Прямо жалко его. Мало того что фирма разваливается от потери всех рабочих, так ещё и думает наверняка: "Вот я лошара, и зачем только вернулся? Надо было с моими рабочими остаться в Европе."
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Dear_Sir
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Додано: Суб 24 бер, 2018 06:10
Dear_Sir написав:
Директор невезучий какой. Прямо жалко его. Мало того что фирма разваливается от потери всех рабочих, так ещё и думает наверняка: "Вот я лошара, и зачем только вернулся? Надо было с моими рабочими остаться в Европе."
Так директоров там своих хватает. А украинские заробитчане нужны, чтобы работать.
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fokus
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Додано: Суб 24 бер, 2018 06:58
BIGor написав:
Реальный бред пишете, обычно самые богатые не работают, а на них вкалывают другие за копейки.
Золотые слова, я бы добавил что и не очень богатые тоже. Я бы убивал за слова, что надо много вкалывать, что-бы хорошо жить. Хорошо живут как раз те, кто не вкалывает.
Особенно ненавижу тех, кто ставит в пример страны, где работают по 14-16 часов в сутки.
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Попаданец
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Додано: Суб 24 бер, 2018 07:05
Попаданец написав:
Золотые слова, я бы добавил что и не очень богатые тоже. Я бы убивал за слова, что надо много вкалывать, что-бы хорошо жить. Хорошо живут как раз те, кто не вкалывает.
Особенно ненавижу тех, кто ставит в пример страны, где работают по 14-16 часов в сутки.
Можете привести пример такого "счастья"? Кроме нескольких небольших нефтедобывающих арабских стран с жестким законом о гражданстве я таких не припоминаю.
back in USSR
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slavek
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