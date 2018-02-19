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Сноуден попередив про стеження
за власниками біткойнів

Сноуден попередив про стеження за власниками біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:37

Сноуден попередив про стеження за власниками біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
За словами Сноудена, стеження за власниками біткойнів зараз є одним із пріоритетних завдань Агентства національної безпеки США.

Дивися повний текст Сноуден попередив про стеження за власниками біткойнів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:37

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