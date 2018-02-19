За словами Сноудена, стеження за власниками біткойнів зараз є одним із пріоритетних завдань Агентства національної безпеки США.
Дивися повний текст Сноуден попередив про стеження за власниками біткойнів.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:37
Сноуден попередив про стеження за власниками біткойнів
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Дивися повний текст Сноуден попередив про стеження за власниками біткойнів.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:37
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