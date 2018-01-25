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Акціонери Tesla схвалили
розмір виплат Маску: за 10...

Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40

Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10...

Пропонуємо до обговорення:
Акціонери автовиробника Tesla схвалили 10-річний компенсаційний пакет для гендиректора компанії Ілона Маска.

Дивися повний текст Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10 років може отримати понад $55 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40

А планов на выход компании на безубыточный уровень нет???
Или в планах только стрижка инвесторов! :)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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