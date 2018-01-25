Акціонери автовиробника Tesla схвалили 10-річний компенсаційний пакет для гендиректора компанії Ілона Маска.
Дивися повний текст Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10 років може отримати понад $55 млрд.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40
Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10...
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Дивися повний текст Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10 років може отримати понад $55 млрд.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40
А планов на выход компании на безубыточный уровень нет???
Или в планах только стрижка инвесторов! :)
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