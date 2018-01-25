Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10...

Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40

А планов на выход компании на безубыточный уровень нет???

Или в планах только стрижка инвесторов! :)

Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...

Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский