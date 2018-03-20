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Львів візьме в лізинг
150 великих автобусів

Львів візьме в лізинг 150 великих автобусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:44

Львів візьме в лізинг 150 великих автобусів

Пропонуємо до обговорення:
Львівська міськрада дозволила АТП №1 придбати 150 автобусів на умовах фінансового лізингу з пасажиромісткістю не менше 100 осіб на умовах фінансового лізингу.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:44

Интересно, кто лизингодатель?
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